صدور النسخة العربية من كتاب «ما بعد التاريخ» لـ هايدن وايت

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة النسخة العربية من كتاب "ما بعد التاريخ.. الخيال التاريخي في أوروبا في القرن التاسع عشر" ترجمة الكاتب شريف يونس.

هايدن وايت هو مؤرخ وفيلسوف وكاتب أمريكي، ولد في 12 يوليو 1928 في مارتن في الولايات المتحدة، وتوفي في 5 مارس 2018 في سانتا كروز في الولايات المتحدة.

حصل وايت على درجة البكالوريوس من جامعة واين ستيت (1951) وشهادة الماجستير (1952) والدكتوراه (1955) درجات من جامعة ميشيغان. أثناء دراسته الجامعية في واين ستيت، درس وايت التاريخ على يد ويليام جيه بوسينبروك جنبًا إلى جنب مع زميله آنذاك آرثر دانتو.

من بين مؤثرات وايت، شخصيتان رئيسيتان علمته "كيف يفسر المؤرخ شيئًا ما". الأول كان ويليام جيه بوسنبروك، الذي درّس وايت كطالب جامعي في جامعة واين ستيت. رأى بوسنبروك التاريخ على أنه قصة جوهرية للصراع بين الأفكار والقيم والأحلام. لذلك، اعتبر بوسنبروك التاريخ لغزًا يجب التفكير فيه ودراسته باستمرار بدلًا من حل اللغز. في كتابه الأخير، الماضي العملي (2014)، أشاد وايت بالتأثير الكبير لبوسنبروك. الثاني كان الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون من القرن الثاني عشر، وخاصة تفسيره للكتاب المقدس. قال موسى بن ميمون إنه بما أن الخليقة واسعة ومعقدة، وأن إرادة الله تفوق فهم الإنسان، يجب أن يكون الهدف من تفسير الكتاب المقدس هو تعظيم التفسيرات الممكنة. بهذا التأثير، استمتع وايت بمقارنة مهام المؤرخين. ساعد تأثير موسى بن ميمون وايت على التركيز على مجموعة متنوعة من التفسيرات المحتملة للتاريخ، وليس التاريخ المحدد أو المحدد، مما يقلل من إمكانية التفسير.

يذكر وايت شخصيتين مكنتا الناس من طرح أسئلة حول موضوعية التاريخ: ماركس ونيتشه. وفقًا لوايت ، يستخدم هؤلاء المفكرون فلسفتهم للنظر في التاريخ الذي "لا يجعلنا نعرف شيئًا عن العملية التاريخية فحسب ، بل نعرف كيف يعرفها". يركزون على مشكلة التاريخ. ينظر ماركس إلى مشكلة التاريخ. كمشكلة طريقة التفسير ، في حين أن المشكلة بالنسبة لنيتشه هي مشكلة طريقة التجميع. وهكذا ، يتم تسجيل التاريخ بشكل مختلف اعتمادًا على الوضع الذي يختاره المؤرخ. ونتيجة لذلك ، "قيمة- لا يمكن أن يوجد التاريخ الحر. من خلال إظهار حجة ماركس ونيتشه ، يؤكد وايت مرة أخرى على أهمية فلسفات التاريخ والتاريخ كسرد جيد الصنع أو جيد البناء.

في حين أن هايدن وايت معروف بشكل خاص بتحليله للتأريخ في القرن التاسع عشر، فإن عمله المتعلق بالروايات التاريخية بمعنى أكثر عمومية له نفس الأهمية. محتوى النموذج عبارة عن مجموعة مقالات كتبها وايت إنه يغير تركيزه في اتجاه تحديد أهمية السرد في التاريخ.