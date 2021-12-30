طلاب دمياط يحصدون 9 جوائز ببطولة الجمهورية للسباحة

هنأ الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية للسباحة للمرحلة الإعدادية، والتي أقيمت في حمام سباحة نادي سكة الحديد، حيث حصد الطالب سيف محمد السيد تعيلب ‏من مدرسة زيد بن حارثة بدمياط الجديدة المركزين الخامس 100 متر فراشة والثامن 200 متر فراشة، وحصد الطالب شهاب شريف إبراهيم باز بمدرسة دمياط الإعدادية بنين المركزين الثالث 200 متر حرة والسابع 200 متر متنوع.

وحصد الطالب محمد حسن عبد الفتاح بمدرسة دمياط الإعدادية بنين على المركزين الأول 100 متر ظهر والثاني 200 متر ظهر، وحصد الطالب مهند محمد النجار بمدرسة سيدة المحبة الإلهية على المركز السادس 200 متر ظهر، وحصد الطالب اياد وائل عبد القادر عوض بمدرسة الكفراوي للغات بدمياط الجديدة علي المركز الرابع 100 متر ظهر، والطالب سيف احمد لطفي فوده من مدرسة، زيد بن حارثة بدمياط الجديدة علي المركز الثامن 50 متر ظهر.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لتوجيه التربية الرياضية و لجميع المدربين والمشرفين وأولياء الأمور ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط، متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.