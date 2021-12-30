انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية دون إصابات

اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة، اليوم الخميس، مما تسبب في انقلابها داخل ترعة المريوطية بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات، وتحفظت القوات على السائق وتم انتشال السيارة من المياه.

البداية كانت ببلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة مفاده انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة المريوطية بقرية ميت رهينة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبيَّن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في اصطدامها بعمود إنارة ونتج عن ذلك انقلابها داخل ترعة المريوطية ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وتم انتشال السيارة والتحفظ على قائدها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.