ضبط عاطلين أثناء محاولات سرقة إشارات السكة الحديد في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين، بدائرة مركز شرطة طوخ، خلال محاولتهما سرقة صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد، وضبط بحوزتهم أدوات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطلين حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ضبط كلا من "أحمد أ م"، 19 سنة، عاطل، و"إسلام ع م"، 16 سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة "مفتاح إنجليزى، وصفيحة منشار، وشاكوش، ومنجل، وعربة كراو"، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.