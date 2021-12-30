محلل سياسي روسي: العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى نقطة خطيرة جدًا (خاص)

قال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، إن العلاقات الروسية الأمريكية تنتقل من سيئ إلى أسوأ بسبب الأزمة في أوكرانيا التي ساهمت في توسيع الخلاف بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى استفزاز أمريكا التي تتحدث دائما لإمكانية ضم أوكرانيا إلى "الناتو" .

وأضاف المحلل السياسي الروسي في تصريحات لـ"الدستور" أن أمريكا ترسل المسيرات العسكرية والأسلحة ومستشارين إلى أوكرانيا ورجال استخبارات وتشجع السلطات الأوكرانية في استمرار هذا الأزمة، وهذا غير مقبول بالنسبة لروسيا، ولذلك "موسكو" قدمت مقترحات لحل الأزمة.

وأوضح "أونتيكوف" أنه يجب أن نعلم الخلافات الأمريكية الروسية قد تجاوزت الحدود الأوكرانية، وروسيا قدمت بخصوص الأمن في أوروبا التي تنص على عدم ضمن أوكرانيا وجورجيا إلى حلف "الناتو" لأنها كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وعدم نشر صواريخ قرب الحدود الروسية وقبل كل شىء الصواريخ النووية المتوسطة وطويلة المدى.

وأكد "أونتيكوف" أن أوروبا تتضامن دائما مع الموقف الأمريكي بشكل تقليدي ليس تضامنًا حقيقيًا وإنما لفقدان سيادة القرار والتحول إلى توابع للقرار الأمريكي.

وأكد "أونتيكوف" أن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى نقطة خطيرة جدًا، ولكن هناك جانب إيجابي يتمثل في استجابة أمريكا للمقترحات الروسية ونحن بانتظار المفاوضات بين الجانبين وقد يكون هناك موائمة في المستقبل.

وكانت الحكومة الروسية نفت وجود نية للسيطرة عسكريا على أوكرانيا وتقول موسكو إن قوات الحدود موجودة هناك بهدف إجراء تدريبات عسكرية، وإنه يحق لروسيا نقل قواتها بحرية على أراضيها.

وذكر الرئيس الروسي أنه على ثقة بأنه من خلال تطوير اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال قمة يونيو في جنيف والاتصالات اللاحقة، يمكننا المضي قدما وإقامة حوار روسي أمريكي فعال على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية لبعضنا البعض".