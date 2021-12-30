«سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك».. ندوة بمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الخميس، ندوة تحت شعار "سعادتك وصحتك في تنظيم الأسرة" وذلك فى إطار محور الإعلام السكانى حول أهمية الصحة النفسية للأسرة.

وأوضحت تهانى فرج حمزة الدكتورة فى مجال الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية مفهوم الصحة النفسية وعوامل تمتع الاسرة بالصحة النفسية، مؤكدة أهمية التمسك بالعادات والتقاليد الايجابية فى المجتمع ومنها قيم الاحترام والتعاون والمسئولية، بالاضافة إلى ضرورة التمسك بالقيم الدينية السامية.

جانب من الحدث

وأشارت إلى أهمية الجد والجدة فى الأسرة المصرية بشكل عام وفى الأسرة المطروحية بشكل خاص وذلك لاهمية الأثر الذي يتركه الأجداد فى نفوس ووجدان الأحفاد، مؤكدة علي ضرورة قيام الاجداد بدورهم فى التربية وخاصة ان محافظة مطروح تتمتع بانتشار الأسرة الممتدة والتى تشمل الأب والابن والحفيد داخل البيت الواحد.

جانب من الحدث

وأضافت أنه على الآباء والأمهات السماح للأجداد بالمشاركة فى تربية النشء باعتبارهم القدوة والمصدر الأساسي للحفاظ على تماسك الأسرة ونشر مظاهر المحبة والتراحم وذلك دون التخلى عن المسؤوليات المحددة للأب والأم ودون التدخل السافر والتحكم الشديد من الاجداد فى حياة أبناءهم.

جانب من الحدث

ووجهت للأجداد والآباء بضرورة مراعاة الواقع والظروف الحياتية المتطورة واستيعابها وقبول ما يتماشى منها مع الأخلاق الإنسانية والدين والقبول المجتمعى مؤكدة على أن الأسرة هى البوابة الاساسية التى تعبر من خلالها الأفكار والسلوكيات والمفاهيم للابناء فلابد من مراعاة ما يتم لهم من نماذج.

جانب من الحدث

وشددت على ضرورة الانتباه للسلوكيات التى يمارسها الآباء والاجداد أمام الأبناء ومراعاة حل المشكلات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للعنف حتى ينتشر السلام النفسى داخل الأسر والمجتمعات.

وحذرت الأسر من ترك الأبناء فريسة لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام دون رقابة مع العلم أن الكثير من تلك الوسائل لا تقدم الا النماذج السيئة والأفكار المغلوطة فى المجتمع وغياب القدوة والمثل الأعلى خاصة فى الأعمال الدرامية التي تركز على العنف وتقديم النماذج الغير سوية فى صورة البطل.