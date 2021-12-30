تجنب الزحام وارتدي كمامة.. كيف تحمي نفسك من عدوى كورونا فى احتفالات الكريسماس؟

يحتفل المواطنون خلال ساعات برأس السنة، منهم يفضل الخروج للتنزه، وتقدم “الدستور” أبرز النصائح لحمايتهم من الإصابة بعدوى الفيروس خلال الاحتفال.

-ابتعد مسافة متر على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عندما يسعلون أويعطسون.

-ابتعد عن الأماكن المغلقة، كلما ابتعدت مسافة أكبر، كان ذلك أفضل.

-اجعل من ارتداء الكمامة عادة عندما تكون مع آخرين، استعمل الكمامات وتخلص منها بشكل سليم.

-نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.

-تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.

-عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف

- احرص يومياً على غسل الكمامة القماش أو التخلّص منها في صندوق النفايات إذا كانت طبية.

-لا تستعمل الكمامات المزودة بصمامات.

-ابتعد عن الاماكن المزدحمة قدر الامكان.

-لا تأكل فى الخارج واحرص على تناول طعام صحي بالمنزل

-احرص علي الجرعتين الاولي والثانية من اللقاح.

-اتبع كافة الإجراءات الاحترازية في كل الأماكن، ويفضل أن لا تكون مكدسة بالمواطنين.

-لا تقف بجانب شخص يعطس أو يكح كثيرا وابعد عنه أطفالك.