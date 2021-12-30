ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها 6 كيلو حشيش بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد ورد إخطار للواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد ناصف، معاون أول مباحث قسم أول الغردقة بقيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة "حشيش".

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تبين اتهام السيدة المذكورة بواقع اتجار في المواد المخدرة سابقا، تمكن الرائد أحمد ناصف معاون أول مباحث القسم، بمشاركة الرائد يوسف سمير معاون مباحث قسم أول من ضبط المتهمة وبحوزتها 6 كيلو حشيش مخدر "طرب" وتم تحرير محضر بالواقعة وحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بالقيام بالاتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتها عبارة عن عملات أجنبية ومصرية مختلفة وهاتف محمول تتواصل من خلاله مع عملائها.