الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها 6 كيلو حشيش بالغردقة

متهمة
متهمة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد ورد إخطار للواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد ناصف، معاون أول مباحث قسم أول الغردقة بقيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة "حشيش".

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تبين اتهام السيدة المذكورة بواقع اتجار في المواد المخدرة سابقا، تمكن الرائد أحمد ناصف معاون أول مباحث القسم، بمشاركة الرائد يوسف سمير معاون مباحث قسم أول من ضبط المتهمة وبحوزتها 6 كيلو حشيش مخدر "طرب" وتم تحرير محضر بالواقعة وحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بالقيام بالاتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتها عبارة عن عملات أجنبية ومصرية مختلفة وهاتف محمول تتواصل من خلاله مع عملائها.

الغردقة الحشيش مدير أمن البحر الأحمر قسم أول الغردقة السيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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