«الزراعة» تحذر المزارعين في السواحل والمحافظات من الأمطار الغزيرة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات المناخ، المزارعين من الأمطار الغزيرة التي تسقط على المحافظات.

وأكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن مناطق الدلتا والساحل الشمالى والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد ستتعرض لأمطار غزيرة حتى محافظة أسيوط بما فيها مدن القناة ومناطق سيناء مع تساقط حبات البرد.

أكد فهيم في تصريحات اليوم الخميس، على ضرورة توقف الري خلال تلك الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح لمحاصيل البطاطس والقمح حيث تسقط الأمطار الغزيرة، وترميم النمو لمعظم محاصيل الخضر وخاصة البطاطس الصيفي والطماطم والقرعيات لأن النمو ما زال فى مراحل ضعيفة بإضافة خليط المنقوع فى أقرب رية ممكنة، والانتهاء من إجراء رشة وقائية (هامة) على معظم المحاصيل ضد عدد من الأمراض المتوقع ظهورها وانتشارها خلال هذه الاجواء من المناخ والرش، باوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل او ازوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس بالمعدلات الموصى بها والندوات والتبقعات الفطرية والبكتيرية على الطماطم والبطاطس الصيفية والكنتالوب والبطيخ والخيار ضد اللفحة الصمغية، ولفحة الكمون وانثراكنوز الفول والبسلة وسحب مبيدات الاعفان لشلل الكمون "مون كت وتوبسين".

أكد على ضرورة الاستعداد تماماً لأي ظهور لمرض الصدأ الأصفر علي القمح فى المناطق والاحواض في الدلتا وخاصة على الزراعات البدرية وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجيزة 171 بالتحديد بالمادة الفعاله دايفينوكونازول، أما البياض الزغبي في الترابة السوداء اللطعة الأرجوانية على البصل والثوم فالأجواء الحالية مناسبة لظهور تلك الآفات، لذا فيجب الرش بماده سيموكسونيل، كما أنه من المتوقع ظهور بعض الآفات الحشرية الهامة، وأهمها تربس البصل والثوم وتربس الازهار في فلفل الصوب والمن علي الفول والبطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون وذبابة الفاكهة في البرتقال.

أشار إلى أن صورة الأقمار الصناعية تؤكد أن شدة الأمطار ستكون الخميس والجمعة والسبت وتطول مناطق كثيرة من الجمهورية وحتى محافظات الصعيد ومدن القناة وسيناء، مع هبوب الرياح القويه علي شمال غرب البلاد (السلوم - مرسي مطروح - الضبعة - واحة سيوة) مثيرة للرمال والأتربه، وتصل الرياح بشكل أقل في الحده الي الدلتا ومدن القناه والقاهره وشمال الصعيد التي قد تكون مثيره للرمال والاتربه كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية خلال فترات محدودة.