ممثلة الصحة العالمية: توجد حياة صحية سليمة للنزلاء بمركز الإصلاح فى بدر

قالت الدكتورة نعيمة حسن، ممثلة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية لم تكتف بإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية والصحية، لكنها ترجمتها على أرض الواقع.

وأضافت ممثلة الصحة العالمية، في كلمة لها أثناء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، أن هذه المراكز تضمن حياة صحية سليمة للنزلاء، حيث أنشأت وزارة الداخلية مستشفيات على أحدث طراز ودعمتها بالتقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

ولفت إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا وكبيرًا بأصحاب الهمم، فضلاً عن ترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.