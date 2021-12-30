الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالبوا زوجته بدفع فدية.. ضبط المتهمين بخطف شخص بدار السلام

خطف شخص
خطف شخص

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، في كشف ملابسات اختطاف أحد الأشخاص بمنطقة دار السلام ومطالبة زوجته بدفع مبلغ مالى، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بسبب خلافات مالية بينهم وتم ضبطهم.

البداية ببلاغ من ربة منزل - مقيمة في منطقة دار السلام قالت خلاله: "إن زوجها خرج  لمقابلة (أحد أصدقائه - مقيم بالقليوبية، لكنه لم يعد، ثم اكتشفت غلق هاتفه المحمول، وفى وقت لاحق تلقت من صديق زوجها المشار إليه اتصال هاتفى مفاده احتجازه لزوجها وطالبها بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة أمكن تحديد مكان احتجاز المجنى عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الشرطة من ضبط صديق المجنى عليه المذكور وآخر عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة أثناء تواجدهما  بالشقة المشار إليها، وبصحبتهم المجنى عليه، وعثر بحوزتهما على (١٢ إيصال أمانة "خاليين" مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات الأمانة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بوجود معاملات مالية بينه وبين المجنى عليه حيث قام الأخير باقتراض مبلغ مالى 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو، وعرضها على منصات التواصل الاجتماعى نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال "السوشيال ميديا" إلا أن تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهدة، وتعثر فـي سداد المبلغ المالى.

فخطط لارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالى المستحق، وفى سبيل ذلك استعان بـالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، حيث قـام باستدراج المجنـى عليـه لمقابلته، وفـور وصوله قاما باصطحابه للشقة ملك الثانى واحتجازه بها ثم قاما إكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالى و مساومة زوجته على النحو المشار إليه، وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مباحث القاهرة مباحث العاصمة اختطاف دار السلام زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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