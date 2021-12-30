الخميس 30 ديسمبر 2021
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سياسي

برلماني يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: إنجازاتكم حفرت في سجلات التاريخ

النائب / طارق عبد
النائب / طارق عبد العزيز

تقدم النائب البرلماني طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، مؤكدا بأننا نبدأ عاما جديداً يتجدد فية العهد بين الرئيس وشعبه، وكلنا ثقة وأمل في استكمال مسيرة النجاحات التي تتحقق يومًا بعد يوم، مؤكداً أن التحديات تحولت إلى إنجازات بفضل استراتيجية الرئيس الوطنية. 

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القاصي والداني شهد بما تحقق من إنجازات من الدلتا للصعيد، وترجمتها نواياكم  إرادتكم الصادقة في العبور بالوطن إلي آفاق جديدة فاقت الخيال لتحفر إنجازتكم مكانها الراسخ بحروف من نور، في سجلات التاريخ  وعزفت سيمفونية رائعة عنوانها حب الوطن .

وأضاف عبد العزيز بأن لغة الأرقام لا تكذب والتنمية والخير الذي عم القرى والريف في صعيد مصر والدلتا لا تكذبه العيون، وبات لوحة فنية رائعة، نقشت بعرق وكفاح المصريين وبرؤية ثاقبة من قائد عظيم بسط الأمن والأمان والتنمية الصناعية والزراعية في بلاده لتكون منهج وأسلوب حياة .

وطالب عبد العزيز المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسية في معركة التنمية والبناء ، وكذلك إعلاء قيم المجتمع المصري ، ودعم معركة الوعي للحفاظ على الوطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رأس السنة الميلادية الرئيس التحديات إنجازات صعيد مصر

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رسائل الصعيد

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