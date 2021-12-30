الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات لحلايب وشلاتين وأبورماد

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر عن تسيير قافلة مساعدات لحلايب وشلاتين، وأبورماد وذلك في إطار توجه البيت بدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات وبخاصة في المناطق الحدودية.

وقامت القافلة بتوزيع المساعدات في مناطق حلايب وشلاتين، وأبورماد، وأبوالحسن الشاذلي، حيث سيتم توزيع ٢٥٠٠ كرتونة غذائية تحتوي الواحدة منها على ٣٤ كيلو من المواد الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع ٣٨٠ سريرا، و١٥٠٠ لحافا، بعد أن تم تحديد الأسر التي في حاجة إلى مساعدة، وحصر احتياجاتهم من قبل باحثي بيت الزكاة والصدقات.

وتأتي هذه القافلة بالتوازي مع القافلة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات لتوزيع ٢٠ ألف لحاف وبطانية على المستحقين في كافة محافظات الجمهورية في إطار حملة "ستر ودفا" لدعم الأسر الفقيرة حيث تواصل القافلة التوزيع على الأسر المستحقة بكافة المحافظات تباعًا.

ويواصل بيت الزكاة والصدقات تنفيذ مبادراته المتنوعة في فصل الشتاء باستهداف الأسر التي تتضرر من الأمطار والسيول وتوفير الإغاثات العاجلة لهم وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية للوقوف إلى جانبهم ومد يد العون لهم.

ويعمل البيت على استهداف مستحقي الزكاة والصدقات من خلال عدة برامج لدعم الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الصحية، ورعاية الأيتام، وتيسير زواج الفتيات الغير قادرات، وفك كرب الغارمين والغارمات، ومساعدة الأسر المتعففة، وإغاثة من يتعرضون لكوارث إنسانية، ودعم الطلبة الأيتام تعليميا وتوفير مستلزمات الدراسة لهم.

وأطلق بيت الزكاة والصدقات، مبادرة لتشغيل المرأة المعيلة وغير القادرة، من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر لهم يستطعن من خلالها توفير نفقات أسرهن.

وبدأت المبادرة بتوفير ١٢٠ماكينة خياطة للسيدات بمحافظة الأقصر من خلال تحمل بيت الزكاة والصدقات لنصف تكلفة شراء الماكينة، على أن تقوم السيدة المستفيدة بسداد نصف ثمنها بأقساط شهرية على ١٨ شهرًا.

بيت الزكاة والصدقات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المناطق الحدودية توزيع المساعدات الدكتور احمد الطيب قافلة مساعدات مناطق حلايب وشلاتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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