الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فيصل حسنين يدخل معركة «انتخابات المهندسين» على منصب النقيب

فيصل حسنين
فيصل حسنين

أعلن المهندس فيصل محمود حسنين ترشحه على منصب نقيب المهندسين في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وأكد حسنين أن رؤيته تتضمن زيادة المعاشات ورفعها بنسبة سنوية، وتحسين الرعاية الصحية للمهندسين، وفق ما قال لـ«الدستور».

وأشار إلى إنشاء شركة مقاولات كبرى لحل مشكلة البطالة والإسكان خاصة عند شباب المهندسين، وكذلك العمل على فتح المصانع المغلقة وتحديثها.

ولفت إلى إعادة النظر برؤية جديدة اكتوارية لمشروع التكافل للمهندسين الشباب وأسرهم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، فتح باب الترشح في انتخابات النقيب ومجلس النقابة في الفترة من يوم الأربعاء 12 يناير حتى يوم 26 يناير 2022، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءا من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأكدت اللجنة المشرفة أنه سوف تجرى الانتخابات على جميع المراكز النقابية لكافة مستوياتها "نقيب وأعضاء مكملين ورؤساء نقابات فرعية"، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجلس الشعب، ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات نفاذ لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ولائحة النظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2122 لسنة 1975.

وتجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وتجرى انتخابات النقيب العام  والأعضاء المكملين يوم الجمعة 4 مارس، فيما تجرى جولة الإعادة على منصب النقيب حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، يوم الجمعة 18 مارس 2022.

فيما أعلن المهندس عادل درويش، عضو اللجنة المشرفة، استقالته من اللجنة العليا للانتخابات.

الانتخابات رئيس مجلس إدارة المرشحين اللجنة العليا للانتخابات المعاشات مجلس الشعب نقابة المهندسين

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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