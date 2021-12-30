مصر تستقبل 347 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن استقبال مصر 347 ألفًا و460 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، صباح الخميس، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.