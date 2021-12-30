الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تستقبل 347 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

الشحنة
الشحنة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن استقبال مصر 347 ألفًا و460 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، صباح الخميس، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.

وزارة الصحة والسكان لقاح استرازينكا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

والدة طفل فقد عينه بسبب التغذية المدرسية: «ابني هيتعمي ويضيع مستقبله»

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022.. وخطوات السحب من atm

«الرؤية والإنجاز»: تجارة مصر الخارجية حققت إنجازات كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟