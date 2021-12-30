مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مرسى على نيل بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مرسى سياحي بالمحافظة من الناحية الشرقية في الجهة المقابلة للكورنيش الغربي، حيث سيخدم المرسى الرحلات النيلية، والمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل.

وأضاف أن تلك المشروعات بشرى لأهالي بني سويف لأنه يعد بداية حقيقية لتنمية شاملة بمنطقة الشرق على نهر النيل، والذي كان يمثل حلما لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مراسي على مجرى النيل لتنشيط السياحة وإيجاد فرص عمل للشباب، والذي يعد إحدى ثمار توجيه بوصلة التنمية تجاه صعيد مصر، والتي أسفرت عن مشروعات عملاقة تنموية وخدمية على مدار 7 سنوات، أعادت لصعيد مصر مكانته بعد طول انتظار وسنوات من التهميش.

وأوضح المحافظ أن المشروع من نتاج عمل وجهد على مدار أكثر من عامين بداية من إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية عامة ترتكز على تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المحافظة، شملت 6 قطاعات اقتصادية منها قطاع السياحة الذي تمتلك فيه المحافظة ميزات نسبية وتنافسية، وكان مشروع إنشاء مرسى بمنطقة الشرق في مقدمة المشروعات المخطط لها، وتم التعاون مع كلية الهندسة بجامعة النهضة لإعداد المخطط والتصميم المقترح للمشروع ضمن مشروع أكبر وطموح.

ويتضمن إنشاء كورنيش على الجانب الشرقي من النيل بطول 2 كم في المسافة من كوبري بني سويف العلوي حتى دير العذراء مريم ،وتضمن المخطط العام للمنطقة إنشاء ممشى وفندق سياحي ومنطقة تجارية ومرسى سياحي ومول تجاري.

ولفت إلى أن مشروع الكورنيش الشرقي يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لتكون بني سويف نقطة توقف للرحلات السياحية الممتدة من القاهرة لأسوان أو العكس،لاسيما وأن مسار رحلة العائلة المقدسة التي طافت ربوع مصر والتي يقع ضمنها مشروع الكورنيش كنقطة هامة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف المحافظ أن مشروع انشاء مرسى يتكامل ويتزامن مع مشروع تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة ، والذى تنفذه لصالح المحافظة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والذي يأتي أيضا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، مثل مشروع "ممشى أهل مصر"، كواحدة من المشروعات التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين ، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة التي يستحقها.