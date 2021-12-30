ضبط أسلحة نارية غير مرخصة في مشاجرة بالمراغة شمال سوهاج

تباشر النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق مع طرفي مشاجرة مسلحة نشبت بين بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها إصابة 2 أحدهما بطلق ناري بالصدر والثاني بكسر بالقدم اليمنى، تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث.

وعن التفاصيل، تلقى مركز شرطة المراغة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة المركز وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بين كل من "طرف أول" (هشام ع ح م - 43 سنة) عامل مصابًا "بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى فتحة دخول" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه (سامح ع ح م - 44 سنة) طباخ مصابًا بكسر بالقدم اليمنى، و(محمد ح م م - 68 سنة) عامل ونجله (محمود م ح م - 20 سنة) عامل غير مصابين.

وبين "طرف ثان" (إيهاب م ف ع - 26 سنة) أخصائي تحاليل و(عصمت م ف ع - 39 سنة) موظف و(معتصم م ف ع - 39 سنة) عامل "شقيقي الأول" الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع وطلقة وبحوزة الرابع من الطرف الأول بندقية خرطوش وطلقة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية "4" طلقات وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وأمام النيابة العامة تبادل الطرفين في الاتهامات والتسبب في الإصابات.