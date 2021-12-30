برلماني يُناشد الرئيس السيسي بالتدخل للبحث عن المفقودين في غرق مركب «الحسين»

ناشد النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل للبحث عن ضحايا غرق مركب صيد تسمي "الحسين" في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل محافظتي بورسعيد ودمياط، وفقد 6 صيادين جميعهم من أسرة واحدة من مدينة برج البرلس.

ولفت “عبد الرازق”، إلى أنه يتابع عن كثب أزمة غرق مركب الصيد وفقدان 6 صيادين من أبناء البرلس، وهناك تواصل على أعلى مستوى مع جميع الجهات المعنية، مشرًا إلى أنه تم التواصل مع غرفه عمليات القوات المسلحة لسرعه انتشال جثامين المفقودين، كما تواصل مع محافظي بورسعيد ودمياط، وأنه سيكون هناك نتائج في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، قال الحاج محمد شرابي، نقيب صيادين برج البرلس بكفر الشيخ، إن هناك العديد من أهالي البرلس خرجوا بمراكبهم للمساعدة في العثور على المفقودين في حادث غرق مركب “سيدنا الحسين” بالبحر الأبيض المتوسط، بين محافظتي دمياط وبورسعيد، التي كانت أقلعت من ميناء البرلس.

وأضاف «شرابي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك مراكب خرجت من دمياط للبحث عن المفقودين في البحر، بجانب لانشات القوات البحرية، لمساعدتها في البحث عن مفقودي المركب الغارقة منذ الاثنين الماضي ، موضحًا أن المركب كان على متنها 9 أشخاص جميعهم من البرلس، إذ تم نجاة ثلاثة وهم: «علي حسن الجمال وابنه حسن، وعمرو شعبان عبدربه».

وأضاف، أنه قد تبقى 6 أشخاص حاليًا في تعداد المفقودين وهم: «رمضان أحمد حسن الجمال، ومحمد أحمد حسن الجمال، وإبراهيم أحمد حسن الجمال، والسيد أحمد حسن الجمال، وحمادة بكري، ويوسف عبدربه قاسم»، ومازال البحث جاريًا.

وكشف، أن سبب غرق المركب هو انفجار أنبوبة غاز بسبب تسريبها للغاز، إذ انفجرت في أحد عنابر المركب، ما أدى إلى تسرب الماء إليها وغرقها.