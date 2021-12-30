أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، وهي بداية حالة عدم استقرار ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار

بالإضافة إلى فرصة لسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الخميس في أغلب المحافظات:

القاهرة العظمى 18 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12

وادي النطرون العظمى 18 والصغرى 10

طنطا العظمى 18 والصغرى 10

المنوفية العظمى 18 والصغرى 11

دمنهور العظمى 17 والصغرى 11

بلطيم العظمى 18 والصغرى 11

مطروح العظمى 17 والصغرى 11

السلوم العظمى 17 والصغرى 9

سيوة العظمى 18 والصغرى 9

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 13

دمياط العظمى 17 والصغرى 12

الزقازيق العظمى 18 والصغرى 11

المنصورة العظمى 17 والصغرى 10

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10

السويس العظمى 19 والصغرى 11

العريش العظمى 18 والصغرى 11

رفح العظمى 17 والصغرى 10

رأس سدر العظمى 19 والصغرى 10

نخل العظمى 17 والصغرى 4

نويبع العظمى 21 والصغرى 14

طابا العظمى 19 والصغرى 10

كاترين العظمى 14 والصغرى 2

الطور العظمى 21 والصغرى 9

شرم الشيخ 23 والصغرى 14

الغردقة العظمى 22 والصغرى 13

مرسى علم العظمى 23 والصغرى 14

الفيوم العظمى 18 والصغرى 9

بني سويف العظمى 18 والصغرى 8

المنيا العظمى 19 والصغرى 6

أسيوط العظمى 20 والصغرى 8

سوهاج العظمى 20 والصغرى 9

قنا العظمى 21 والصغرى 9

الأقصر العظمى 22 والصغرى 10

أسوان العظمى 23 والصغرى 10