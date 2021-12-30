الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يجرى محادثات مع بوتين حول أزمة أوكرانيا

بايدن
بايدن

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري مع  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  محادثات، اليوم الخميس.

تأتي المحادثات  في إطار سعي واشنطن لمواصلة العمل مع حلفائها وبحث أزمة  التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

من جانبها، قالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "إن بايدن وبوتين سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة بين البلدين".

وتابعت: "بايدن تحدث مع زعماء في أنحاء أوروبا بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية".

يأتي هذا فيما أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) دميتري نوفيكوف، أن قرار الولايات المتحدة بإبقاء حاملة طائراتها في البحر الأبيض المتوسط بسبب التوترات حول أوكرانيا يمثل تهديدًا مباشرًا لروسيا.

وقال نوفيكوف، اليوم الأربعاء: "إن هذا الأمر يشكل تهديدًا لروسيا، حيث إن حلف "الناتو" هو أكبر هيكل عسكري ويعلن رسميًا في وثائقه العقائدية بأن روسيا تعتبر أحد التهديدات الرئيسية له"، مشيرًا إلى أن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديدًا مباشرًا وفوريًا لروسيا.

يُذكر أن متحدث باسم الجيش الأمريكي، أعلن في وقت سابق أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوعز لحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط وتأجيل إعادة تموضعها في الشرق الأوسط في ظل استمرار التوترات بشأن أوكرانيا.

وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، ويهددون بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا تم تنفيذ النوايا المنسوبة إليها. 

وتنفي روسيا الاتهامات الغربية وتعرض بدء مفاوضات بشأن ضمانات أمنية إضافية في أوروبا.

وفي السياق، ناقشت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو ينس ستولتنبرج، الموقف الروسي المناوئ لأوكرانيا.

البيت الأبيض المتحدثة ياسم البيت الابيض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراضي أوكرانيا

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وائل لطفي

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