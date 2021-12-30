26 وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، الأربعاء، عن تسجيلها 26 وفاة و42032 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء، حسبما نقلت وكالة “تاس الروسية”.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة في 27 مايو الماضي، حيث تم تسجيل 41080 إصابة، لكن عدد الوفيات كان 551 حالة آنذاك.

وبلغت نسبة المطعمين بالجرعتين ضد فيروس كورونا في الأرجنتين 71% من السكان، ونسبة المطعمين بجرعة واحدة 83%.

وفي منتصف نوفمبر الماضي تم رفع جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا تقريبا، لكن أعداد المصابين الجدد عاودت الارتفاع بعد الكشف عن الإصابات بمتحور "أوميكرون".

وكانت منظمة الصحة العالمية شبهت في وقت سابق اليوم، سيل الإصابات بالمتحورتين أوميكرون ودلتا من فيروس كورونا بـ"التسونامي"، وحذرت من أنه سيتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تسجل العديد من دول العالم أعدادا قياسية للإصابات بكوفيد جراء المتحورة الشديدة العدوى.

وبلغت الإصابات بهذه المتحورة الشديدة العدوى مستويات قياسية في بلدان كثيرة وارتفعت الحالات المسجلة على الصعيد العالمي بنسبة 37 % بين 22 و28 ديسمبر، مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها، وفق حصيلة تعدها وكالة "فرانس برس"، بالاستناد إلى بيانات وطنية.

وسُجل ما مجموعه 6,55 ملايين حالة بين 22 و28 ديسمبرفي أعلى حصيلة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباء عالميا في مارس 2020.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 5,413,630 شخصا في كل أنحاء العالم منذ ظهور المرض نهاية 2019 في الصين، فيما أُحصي أكثر من 282 مليون إصابة رسميًا في العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.