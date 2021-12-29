الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة عامل فى ظروف غامضة بـ15 مايو

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة عامل بها عدة إصابات بمدينة 15 مايو.


تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل.
وبالانتقال والفحص عثر على جثة المواطن «محمد حسن محمود»، عامل، ومقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات.


وتكثف مباحث القسم من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، بينما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المتوفى والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2472 لسنة 2021.

العثور جثة عامل ظروف مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ندى الكامل عقب انفصالها عن أحمد الفيشاوي: «إنت ولا جامد ولا زفت»

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

أب يفقد أولاده الأربعة وزوج ابنته فى حادث غرق مركب الحسين: «قلبى بيتقطع» (فيديو)

الحكومة تنصح المواطنين بالتزام المنازل الـ3 أيام المقبلة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟