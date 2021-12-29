العثور على جثة عامل فى ظروف غامضة بـ15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة عامل بها عدة إصابات بمدينة 15 مايو.



تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة المواطن «محمد حسن محمود»، عامل، ومقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات.



وتكثف مباحث القسم من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، بينما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المتوفى والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2472 لسنة 2021.