الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أشرف العشماوى يكشف ملامح من «الجمعية السرية للمواطنين»

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية رواية "الجمعية السرية للمواطنين" للمستشار أشرف العشماوي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ35.

وقال أشرف العشماوي عن الرواية: “تتحدث عن تأثير الحقيقة وتأثير الزيف على المواطنين وتتحدث أيضًا عن مجموعة من المهمشين في منطقة شعبية كلهم لديهم طموحات بسيطة وأحلام لا تحتاج إلى تفسير”.

وأضاف العشماوي في تصريح خاص لـ"الدستور": “لكن للأسف الحياة تتعامل معهم بقسوة والقدر يتربص بهم طوال الوقت، ويكونوا سيئين الحظ وطموحهم يقودهم لارتكاب جرائم ولكن مضطرين وبحسن نية، ويتورطوا في مشكلة ومشكلة أكبر وأخرى أكبر وأكبر، وفي الأخير يقومون بتكوين جمعية فيما بينهم ويحاولون تبادل الخبرات بينهم وبعضهم، ولكنهم يتورطون في مشاكل أكبر وجرائم أكبر وهكذا إلى النهاية ويحاولون الخروج ولكن النتيجة إلى مشكلة أكبر”.

وواصل: “الفكرة كلها عن الناس الذين لا تراهم الحكومة، وهم هؤلاء الذين لهم شهادة ميلاد وشهادة وفاة وما بينهما على مسئولية المواطن”.

واختتم: “الرواية أحداثها تدور في زمن يبلغ 30 عاما، وتحديدا منذ عام 1976، وحتى 2016، وأبطالها عددهم 12 شخصية، وكلهم من مهن مختلفة، مهن تبدو تقليدية ومعروفة للكافة ولكن كل شخص فيهم يمارس عمل آخر في الجمعية السرية للمواطنين”.

وجاء على غلاف الرواية: “أبطال هذه الرواية شخصيات غير تقليدية لكننا نصادفها كل يوم، يعيشون في المسافات الفاصلة بين الحقيقة والخيال، ظلوا صامتين حتى فك المؤلف عقدة لسانهم ليحكوا ما أرهقهم كتمانه عبر سنوات طويلة، ما أوجعهم وما أسعدهم، أحلامهم التي لا تحتاج إلى تفسير، وطموحاتهم التي لا تكلف الكثير”.

أما عن اشرف العشماوي فهو قاض وروائي مصري صدرت له تسع روايات طويلة وكتاب وثائقي عن سرقة وتهريب الآثار المصرية، فازت رواياته بعدة جوائز أدبية وترجمت بعض أعماله للغات الفرنسية والانجليزية  والإيطالية والألمانية.

الجمعية السرية للمواطنين
الجمعية السرية للمواطنين
غلاف رواية اشرف العشماوي
غلاف رواية اشرف العشماوي
الجمعية السرية للمواطنين أشرف العشاموي الدار المصرية اللبنانية معرض القاهره الدولي للكتاب صدر حديثا

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