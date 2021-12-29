الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان: حظر الموسيقى وإقامة الحفلات لكبح انتشار«أوميكرون»

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، سلسلة تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوره الجديد "أوميكرون"، بينها منع الموسيقى في الحانات والمطاعم في مسعى للحدّ من إقامة الحفلات قبيل عيد رأس السنة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد أعلنت الحكومة اليونانية، أنه سيتم حظر الموسيقى في جميع الأماكن التجارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في إطار القيود التي تم الإعلان عنها استجابة لزيادة معدل الإصابات بكورونا".

وقال وزير الصحة، ثانوس بليفريس، خلال مؤتمر صحفي إن "أوميكرون هو الآن المتحور السائد فيما يتعلق بالإصابات الجديدة".

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقيود الجديدة، التي كان من مقررا في الأصل أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من يناير، في وقت مبكر صباح غد الخميس بعد أن ارتفع العدد اليومي للإصابات إلى ما يقرب من 22 ألف إصابة أمس الثلاثاء، أي أكثر من ضعف العدد القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وتشمل الإجراءات فرض وضع الكمامات عالية الحماية في المتاجر ووسائل النقل العام، وإجراء تغييرات على جداول العمل، والعمل من المنزل لموظفي الحكومة، وفرض قيود صارمة على سعة الملاعب الرياضية.

وسيتم إغلاق أماكن الترفيه في منتصف الليل اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لكن سوف يسمح لها بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الثانية صباحا ليلة رأس السنة الجديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية شبهت في وقت سابق اليوم، سيل الإصابات بالمتحورتين أوميكرون ودلتا من فيروس كورونا بـ"التسونامي"، وحذرت من أنه سيتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تسجل العديد من دول العالم أعدادا قياسية للإصابات بكوفيد جراء المتحورة الشديدة العدوى.

 

فيروس كورونا أوميكرون اليونان احتفالات رأس السنة فرض قيود مشددة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

ندى الكامل عقب انفصالها عن أحمد الفيشاوي: «إنت ولا جامد ولا زفت»

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

أب يفقد أولاده الأربعة وزوج ابنته فى حادث غرق مركب الحسين: «قلبى بيتقطع» (فيديو)

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

بعد اعتماد الضوابط رسميا.. 13 شرطا لتنفيذ رحلات العمرة

سمية الألفى عن انفصال أحمد الفيشاوى: «حياته الشخصية ماليش دعوة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟