الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حلم جميل» يحتفل برأس السنة من الأقصر

العرض المسرحي حلم
العرض المسرحي "حلم جميل"

قال الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني، إن العرض المسرحي «حلم جميل» يسافر إلى مدينة الأقصر ليعرض بداية من الخميس 30 ديسمبر حتى الإثنين المقبل 3 يناير 2022، وذلك في الساعة السابعة مساء على قصر ثقافة الأقصر، وذلك ضمن مشروع «المواجهة والتجوال»، تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح «المواجهة والتجوال» بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظة الأقصر، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

«حلم جميل» عن رائعة شارلي شابلن، وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثري.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

مسرح المواجهة والتجوال فرقة المسرح الكوميدي الفنان أيمن عزب الأقصر مسرحية حلم جميل

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رسائل الصعيد

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