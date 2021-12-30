«السبكي»: لولا دعم الرئيس السيسي ما أُنجز مشروع التأمين الصحي

عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدوري رقم (46)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، وذلك لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات، ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، ودعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، داعيين الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والإستقرار.

كما تقدم مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، بخالص التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد إلى الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، متمنيين لهم دوام النجاح والتوفيق وتقدم مصرنا الحبيبة في كافة قطاعاتها، ومنها القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.

وأشار “السبكي”، إلى المشروعات الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومنها مستشفيي (الأطفال التخصصي، إيزيس التخصصي) التابعين لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، أولى محافظات الصعيد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف أن افتتاح المشروعات الصحية الجديدة بمحافظات الصعيد دلالة واضحة على أن تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة، مؤكدًا أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجاح المبادرات الصحية الرئاسية أعطى دفعة قوية لإنجاز هذه المشروعات لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لأهالي الصعيد ومطابقتها للمعايير العالمية.

ولفت إلى جهود منشآت هيئة الرعاية الصحية في المشاركة بالعديد من المبادرات الصحية الرئاسية، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة تكثيف المبادرات التي تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات الصعيد تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي الصعيد.

كما قرر زيادة مشاركة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم انتظار المرضى وخاصة في محافظات الصعيد سواء للمستفيدين أو غير المستفيدين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، لحين امتداد المنظومة إلى كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

واستعرض الاجتماع، مشروع موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية للعام المالي 2023-2022، من الموارد والمصروفات والمشروعات المقرر إدراجها في السنة المالية الجديدة سواء بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، أو بباقي محافظات المرحلة الأولى المقرر انطلاق المنظومة بها قريبًا "أسوان، السويس"، بما يؤكد توافق خطة الهيئة مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي كجزء من رؤية مصر 2030.

واستعرض أيضًا، مقترح الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية الصحية للعام المالي 2023/2022، إضافة إلى نتائج المشروعات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل "محافظة بورسعيد"، والمشروعات الجاري تتفيذها بمحافظتي "الأقصر، الإسماعيلية"، وكذا المشروعات المقترح العمل بها في الفترة القادمة ب "أسوان، السويس".

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بضرورة العمل على استمرارية رفع وتحسين مستوى الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل نتائج في المستقبل، والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لإمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية وجميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمي في توفير خدمات ورعاية صحية أكثر تكاملًا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن المصري وتخفيف عبء المرض من على كاهله.

ولفت إلى أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات التي يتم تنفيذها مع البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة، ومطابقتها للمعايير والاشتراطات اللازمة لمشروع التأمين الصحي الشامل، للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، باعتبار هيئة الرعاية الصحية أحد ركائز الدولة في تطوير الرعاية الصحية بمصر، وذلك بما يعزز جهود الإسراع بمعدلات التنمية الشاملة المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وتطرق الاجتماع، إلى الموافقة على التبرع المقدم من إحدى الشركات الرائدة في مجال الأدوات والتجهيزات الصحية ومنتجات المياه المبتكرة، للمنشات الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، والخاص بدعم خطة الهيئة نحو العمل بمفهوم المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم خطط التعافي الأخضر لقمة المناخ وفقًا لتوصيات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.

وتناول الاجتماع، المقترح النهائي لإصدار لائحة التدريب ولائحة المنح والبعثات للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، إضافة إلى عرض مقترح نماذج تقييم الأداء المقدمة من الإدارة العامة للموارد البشرية والمعتمدة من لجنة الموارد البشرية بما يضمن العدالة في تقييم الأداء والتشجيع والتنافس بين العاملين في اكتساب المعرفة والمهارات المختلفة لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين وأداء العمل بأعلى كفاءة وجودة ممكنة.