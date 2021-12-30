ماذا قرأ رئيس تحرير «الوفد» وجدي زين الدين في 2021؟

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة «الوفد» إن أهم إنجازاته في عام 2021 هو الانتهاء من رسالته في مرحلة الدكتوراه في فلسفة النقد الفني في الرسالة المقدمة إلى معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون بعنوان «الاتجاه الاشتراكي في الإبداع والنقد في الصحافة المصرية (1952- 1967)».

وعن أهم الكتب التي تصدرت قراءاته خلال العام الحالي، قال زين الدين لـ«الدستور»، إنه قرأ كتب المفكر الراحل الدين محمود أمين العالم.

وبسؤاله عن أعماله الجديدة، قال إنه ينتهي من كتابه الجديد عن نكسة يوليو 1967 وتأثيرها على عالم الإبداع والمبدعين في مصر.

وصدر حديثاً عن دار «جزيرة الورد» كتاب «بين الأدب والصحافة 2» للدكتور وجدي زين الدين، الذي يتحدث فيه عن الاتجاه الاشتراكي في الإبداع والنقد في الصحافة المصرية خلال الفترة من 1952 إلى 1967.

يتضمن الكتاب إطاراً منهجياً لمبررات إجراء هذه الدراسة، إضافة إلى تمهيد يشمل الواقعية الاشتراكية مفهومها وفلسفتها، والواقعية الاشتراكية في مصر من 1952 إلى 1967.

ويتضمن الكتاب أربعة فصول. شمل الفصل الأول الواقع الاشتراكي السياسي والاجتماعي والفكري خلال الفترة من 1952 إلى 1967، ويضم الفصل عدة مباحث.

أما الفصل الثاني فبعنوان «الاشتراكية وجدلية العلاقة بين الصحافة والإبداع النقدي خلال الفترة المدروسة».

أما الباب الثاني فيضم فصلين. حمل الفصل الأول منهما الواقعية الاشتراكية في النقد خلال الفترة من 1952 إلى 1967.

أما الفصل الثانى فحمل عنوان «الملامح الاشتراكية السياسية والثقافية والفكرية والنقدية للكاتب الكبير والمفكر محمود أمين العالم».

كما تضمن الكتاب جانبًا تطبيقيًا شمل عدة مباحث، وهي: الأدب بين الصياغة والمضمون وثلاثية الرفض والهزيمة، إضافة إلى دراسات أخرى عن لويس عوض وسلامة موسى وألفريد فرج ونعمان عاشور.