الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث القاهرة تكشف ملابسات العثور على جثة بعين شمس

جثة
جثة

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل العثور على جثة عامل متحللة داخل بالطابق الأرضي بمنطقة عين شمس، وتبين أن المتوفى كان ينقب عن الآثار مع آخرين.

وأضافت التحريات أن المتوفى يدعى "رمضان .س" في العقد الخامس من العمر مبلغ بتغيبه عن المنزل منذ 5 أيام قبل العثور على الجثة داخل شقة بالطابق الارضى.

وأشارت التحريات، إلى أنه أثناء قيام المتوفى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة، وقام شركائية بانتشاله لكنه كان فارق الحياة، فتركوا الجثة وفرا هاربين خوفا من المسائلة القانونية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس، بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لعامل، ووجود حفرة بجوار الجثة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط شركاء المتوفى أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة بالطابق الأرضى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة مباحث القاهرة عين شمس متحللة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ندى الكامل عقب انفصالها عن أحمد الفيشاوي: «إنت ولا جامد ولا زفت»

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

أب يفقد أولاده الأربعة وزوج ابنته فى حادث غرق مركب الحسين: «قلبى بيتقطع» (فيديو)

الحكومة تنصح المواطنين بالتزام المنازل الـ3 أيام المقبلة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟