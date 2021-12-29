سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح «صور»

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ، تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

ومن جانبها، أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة مطروح انعقادها على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين، حيث رصدت «الدستور» شوارع مطروح عقب سقوط الأمطار في الصور التالية.

وكانت شهدت مدينة مرسى مطروح، في 8 ديسمبر 2021، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح وانخفاض في درجات الحرارة أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

من ناحية أخرى، شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال سحب المياه وتطهير شنايش المطر بعدد من المواقع، حيث اطمئن على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات.

ووجه، بالاستعداد الدائم مع أي طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات، وموجها بالمتابعة المستمرة لأعمال التطهير والصيانة للسيارات والمعدات.