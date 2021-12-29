الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محال ملابس بالمنوفية (صور)

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من السيطرة على حريق بمدينة منوف، نشب في محلات لبيع الملابس ملك لوزارة الأوقاف ومؤجرة لأحد الأشخاص.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بورود بلاغ من مجلس مدينة منوف بنشوب حريق في محلين لبيع الملابس بالمدينة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مجلس مدينة منوف، بقيادة وحيد صلاح عبدربه، مؤكدًا أنه لا توجد خسائر بشرية.

ومن جانبه أكد رئيس المدينة وحيد صلاح عبدربه، أنه تم التحرك السريع إلى موقع نشوب الحريق الذي شب في عدد 2 محل ملك الأوقاف مؤجرين لأحد المواطنين بشارع الجلاء بمدينة منوف، نتيجة ماس كهربائيّ فتم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.