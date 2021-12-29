الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محال ملابس بالمنوفية (صور)

حريق مدينة منوف
حريق مدينة منوف

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من السيطرة على حريق بمدينة منوف، نشب في محلات لبيع الملابس ملك لوزارة الأوقاف ومؤجرة لأحد الأشخاص. 

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وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بورود بلاغ من مجلس مدينة منوف بنشوب حريق في محلين لبيع الملابس بالمدينة.

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وعلى الفور انتقلت قوة من مجلس مدينة منوف، بقيادة وحيد صلاح عبدربه، مؤكدًا أنه لا توجد خسائر بشرية.

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ومن جانبه أكد رئيس المدينة وحيد صلاح عبدربه، أنه تم التحرك السريع إلى موقع نشوب الحريق الذي شب  في عدد 2 محل ملك الأوقاف مؤجرين لأحد المواطنين بشارع الجلاء بمدينة منوف، نتيجة ماس كهربائيّ فتم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية.

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تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

حماية محافظة المنوفية الحماية المدنية خسائر حريق شرطة وزارة الأوقاف المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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