غدًا.. مجلس نقابة المحامين يبحث زيادة المعاشات

يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، اجتماعا له بعد غد الخميس، لبحث جدول أعمال يتضمن 14 بندا، أبرزها دراسة تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم، شاملاً ذلك المعاشات القديمة، وذلك على ضوء التقرير الاكتواري.

كما يستعرض الاجتماع ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020، وكذلك ميزانية النقابة العامة عن عام 2019، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وينظر الاجتماع في مدونة السلوك السابق عرضها وتوزيعها على أعضاء المجلس، بجانب عرض من إحدى الشركات لتقديم خدمات استشارية ومالية ومحاسبية، خاصة أن النقابة لم يتغير هيكلها الإدارى والمالى منذ سنوات.

وأكد رجائي عطية في دعوته لاجتماع مجلس النقابة، أنه سوف يتم استعراض ومناقشة سلبيات إقامة المبنى الجديد، ومناقشة ما استجد فى موضوع دمغة المحاماة الإلكترونية وبحث إجراءات وضوابط التصديق على العقود، وعرض مشاكل إقامة أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

كما يبحث المجلس قرار إنشاء قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة وبحث تخصيص أرض مناسبة للنقابة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والنظر فى الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية العادية

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، اختبار ختام الدورة الرابعة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة وبنها وشبرا الخيمة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

حضر الاختبارات وأشرف عليها حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، مقررا معهد المحاماة.

وقرر حسين الجمال، قبل بدء الاختبار، الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل ناصر متولي نقيب محامي شمال الجيزة، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

وشهدت قاعة الاختبار عملية تنظيم من قبل القائمين والمشرفين من الأعضاء، حيث بدأ امتحان المجموعة الأولى التي ضمت نقابتي شمال وجنوب الجيزة في تمام الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة والنصف، وتبعتها المجموعة الثانية التي ضمت نقابتي بنها وشبراالخيمة.