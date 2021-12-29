برلمانية عن «حماة الوطن» تهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

تقدمت النائبة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، كما تقدمت بالتهنئة القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعية المولى عز وجل ان يكون العام الجديد عام خير على جميع المصريين والأشقاء بالوطن العربي.

وقالت النائبة رقية الهلالي في تهنئتها: نطوي اليوم عام مضى بكل تحدياته، ولنبدأ سوياُ عام جدیداً نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین، داعية المولى عز وجل أن یحفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء مصر الجديدة.. تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وكل عام وأنتم بخیر.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن احتفال العالم هذا العام، له ظروفه خاصة واستثنائية في ظل وجود جائحة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين بأخذ خطورة تفشي الوباء في الاعتبار وعدم الاستهتار، مع أخذ كافة أشكال الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الاحتفال إذا لازم الأمر، تجنبا لعدم الإصابة أو انتشار أو نقل العدوى لا قدر الله من مصاب إلى آخر، ومن أجل سلامة وأمن الجميع.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت الاكتفاء بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، دون استقبال مهنئين صباح يوم العيد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الكنيسة: «نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة، فسوف نكتفي في الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين صباح يوم العيد».