الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد وفاة نجلها.. الأم تصاب بالسرطان وتودع الحياة في الغربية

الام وابنها
الام وابنها

سادت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بعدما توفيت أم بعد أيام قليلة من وفاة نجلها الشاب الذي توفى في حادث تصادم على طريق طنطا – الإسكندرية، في نطاق قرية «ديما» حزنا عليه.


وأكد أهالي قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، أن القرية فوجئت بوفاة ليلى رحاب  في العقد الخامس من الدم عقب وفاة نجلها «أحمد» بأيام قليلة، مؤكدين أن الخبر بمثابة الصاعقة على جميع أفراد القرية، مشيرين إلى أن الأم كانت مرتبطة ارتباطا شديدا بمنزلها، ورفضت أن تعيش بعد وفاة ابنها الشاب، ولحقته بعد وفاته بأيام حزنا عليه.


وفي ذات السياق، قال شكري منصور، أحد أهالي قرية الدلجمون ، إن الشاب أحمد جمال الذي يبلغ من العمر 22 عامًا قد توفى في حادث تصادم، إثر انقلاب السيارة الخاصة به على طريق «طنطا – الإسكندرية»، في نطاق قرية ديما بدائرة مركز كفر الزيات، أثناء استقلاله سيارته، وذهابه الى المطار لاستقبال أحد أقاربه، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية وأصيب بغيبوبة، وظل يرقد في العناية المركزة لمدة 69 يومًا إلى أن فارق الحياة في منتصف شهر ديسمبر.


وأضاف أهالي القرية، أن الأم أثناء تشييع جثمان نجلها الى مثواه الأخير بمقابر القرية أخذت تردد عبارة «مقدرش اأعيش من غيرك»، وسقطت مغشية عليها، وبنقلها للمستشفى تبين إصابتها بمرض السرطان وتدهورت حالتها الصحية يوما بعد يوم، حيث رفضت العيش ولحقت بنجلها، وأبت أن تستكمل مشوار حياتها وحيدة.


وشيع الآلاف من أهالي قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات جنازة الأم في مشهد جنائزي مهيب، واتشحت النساء بالسواد حزنا على وفاة الأم التي كانت تتمتع بحسن الجيرة والصفات الطيبة والتدين والخلق الحسن.

بعد وفاة نجلها بأيام قليله الأم تصاب بالسرطان وتودع الحياة اليوم بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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