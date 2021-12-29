ضبط 292 طربة حشيش بـ 3 ملايين جنيه في الشرقية والإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 292 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى الإسكندرية والشرقية، قيمتهم 3 ملايين جنيه، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الأسكندرية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية – مركز شرطة بلبيس بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهم (عدد 280 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام– مبلغ مالى–3 هواتف محمولة).. كما أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية)، حال استقلاله سيارة بالقرب من محل إقامته وبحوزته ( عدد 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,000,000) ثلاثة مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.