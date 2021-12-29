جامعة بني سويف تحصل على 37 ميدالية في المسابقات المتنوعة

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 204، المنعقد صباح اليوم، الطلاب المتميزين رياضياً في كافة الأنشطة، معلناً حصول الجامعة على 9 ميداليات ذهبية و9 فضية و19 برونزية في الأنشطة والمسابقات الجامعية.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن الجامعة حصلت على 4 ميداليات ذهبية وعدد واحد ميدالية فضية في بطولة الشهيد الرفاعي 49 لألعاب القوى المنعقدة بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد واحد ميدالية برونزية في بطولة الشهيد الرفاعي 49 الخاصة بالدراجات، وميدالية برونزية في الماراثون الرياضي "ماراثون تحيا مصر" والمنعقدة بجامعة قناة السويس.

الدكتور منصور حسن

كما حصلت الجامعة على 4 ميدالية فضية في مهرجان الأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 6 ميداليات برونزية في أسبوع الفتيات بالأقصر، وحصلت الجامعة على عدد واحد ميدالية ذهبية و4 ميدالية فضية، و 3 ميدالية برونزية في اللقاء الرياضي للاحتياجات الخاصة بالإسكندرية.

الدكتور منصور حسن

كما حصدت الجامعة على 6 ميداليات فضية بنهائيات كرة القدم الشاطئية بجامعة قناة السويس و2 ميدالية برونزية في بطولة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسي و4 ميدالية ذهبية في قطاعات الصعيد لكرة القدم.

وأكد كابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، أن الدكتور منصور حسن يولي اهتمامًا كبيراً بأنشطة رعاية الشباب ويعمل على توفير كافة السبل التي تمكن الطلاب من الحصول على مراكز متقدمة في المسابقات المتنوعة.

الدكتور منصور حسن

وفي سياق آخر، وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عمداء الكليات والمعاهد بصياغة آلية فعالة لاكتشاف الطلاب الموهوبين في كافة المجالات والأنشطة العلمية والفنية والثقافية والرياضية على مستوى كافة كليات الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو اكتشاف الموهوبين في الجامعات المصرية، الأمر الذي يساعد في رعايتهم وصقل مواهبهم على النحو الأمثل علمياً وفنياً وذهنياً وإعدادهم على أعلى مستوى حتى يتمكنوا من المنافسة والتميز على المستوى العالمي.

الدكتور منصور حسن