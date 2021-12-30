تعرف على موعد إجازة عيد الميلاد 2022

موعد إجازة عيد الميلاد 2022.. يدور في ذهن الكثير من المواطنين تساؤلات حول موعد إجازة عيد الميلاد 2022، تزامنًا مع موعد انتهاء العام الحالي 2021، ليستطيعوا معرفة ميعاد العطلة الرسمية القادمة للاحتفال مع أسرهم وأصدقائهم وقضاء يوم مبهج ومميز احتفالًا بالسنة الجديدة القادمة.

وتستعرض "الدستور" موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2022، والتي تكون أولى العطلات الرسمية التي توجد في بداية قائمة إجازات عام 2022، والتي يحصل عليها الموظفين بالقطاع العام وموظفي القطاع الخاص.

موعد اجازة عيد الميلاد 2022

تمنح الدولة المصرية إجازة في عيد الميلاد المجيد 2022، لجميع المواطنين في جميع المصالح الحكومية وجميع الموظفين وكذلك العاملين بالقطاع الإداري، وذلك باعتباره من أهم "الأعياد القبطية" التي يقوم فيها المسيحيين بالاحتفال بطرق مختلفة ومتنوعة مع الأحباب والأصدقاء.

يوافق إجازة عيد الميلاد المجيد عام 2022 يوم الجمعة 7 يناير القادم، ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة ليوم الخميس الذي يوافق 6 يناير، طبقا لما تقوم به الدولة في الإجازات الرسمية والتي تأتي يوم "العطلة الرسمية".

ومن الجدير بالذكر أن أعلن "رئيس الوزراء" مصطفى مدبولي عن ترحيل الإجازات الرسمية التي تكون في منتصف الأسبوع ليوم الخميس، لكي يحصل العاملين على يومين للراحة.

وتبدأ الإجازات الرسمية للدولة في يوم 7 يناير وهي إجازة عيد الميلاد المجيد في عام 2022، حيث تقوم الوزارات، وجميع الهيئات المختلفة، وأيضا الشركات، وغيرها من جميع مصالح القطاع الحكومي و مصالح القطاع الخاص بتعطيل العمل.



عيد الميلاد المجيد عام 2022

يحتفل جميع الأقباط بعيد الميلاد المجيد في عام 2022 وذلك تذكيرًا بميلاد "سيدنا عيسى" عليه السلام في الكنائس، وتتزين جميع الشوارع والكنائس وكذلك المنازل من أجل إستقبال تلك الذكرى الدينية السنوية.

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