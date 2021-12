كيف أصبح أبطال «هاري بوتر» الآن بعد 20 عاما من الظهور الأول؟ (صور)

سلسلة هاري بوتر عبارة عن مجموعة أفلام امتدت من عام 2001 إلى 2011 ويرجع لها الفضل في إطلاق العديد من الوجوه للوصول إلى النجومية في السنوات التي تلت السلسلة، ويعشق عدد كبير من الأطفال والمراهقين سلسلة هاري بوتر على الرغم من مرور العديد من الوقت على إنتاجها، ونستعرض لكم في السطور التالية كيف أصبح شكل أبطال السلسلة بعد مرور 20 عاما على إطلاقها؟.



دانيال رادكليف نجم السلسلة

اشتهر دانيال رادكليف بلعب دور هاري بوتر الشخصية الأساسية للسلسلة ، والذي يعلم في عيد ميلاده الحادي عشر أنه ساحر، وبين تصوير مجموعة هاري بوتر، ظهر رادكليف في عدة أفلام منها "ديسمبر بويز" عام 2007.

وبعد انتهاء المسلسل ، تألق رادكليف في فيلم الرعب The Woman in Black عام 2012 ، وفيلم الدراما Kill Your Darlings، وقام ببطولة العديد من الأفلام في السنوات السابقة.

واجتمع الممثل مؤخرًا مع العديد من شخصيات سلسلة هاري بوتر في حفل لم شمل الذكرى العشرين والذي يُعرض لأول مرة في 1 يناير.

روبرت جرينت قام بدور رون ويزلي

لعب روبرت جرينت دور رون ويزلي ، أفضل صديق لهاري في هوجورتس وأصغر ولد في عائلة ويزلي، وأثناء تصوير المسلسل ، ظهر الممثل الإنجليزي أيضًا في عدة أفلام مثل Cherrybomb عام 2009، وواصل جرينت التمثيل في الأفلام والتلفزيون والمسرح.



وفي نفس العام الذي صدر فيه فيلم هاري بوتر والأقداس المهلكة الجزءالثاني عام 2011 في المسارح ، ظهر جرينت في الفيديو الموسيقي Lego House، وظهر أيضا في الكثير من الأفلام في نفس الفترة الزمنية

وظهر جرينت لأول مرة في مسرحية West End عام 2013 ، ثم لعب دورًا رائدًا في مسرحية برودواي عام 2014 جنبًا إلى جنب مع عمالقة التمثيل مثل ماثيو بروديريك وناثان لين.

وفي الآونة الأخيرة، حقق جرينت نجاحًا على التلفزيون يمشاركته فب اعمال عديدة مثل "Sick Note" و "Snatch" لـ Netflix و "Servant" لـ Apple TV Plus.

قامت إيما واتسون بدور هيرميون جرانجر



لعبت إيما واتسون دور هيرميون جرانجر ، الساحرة الأولى في فصلها وصديق رون وهاري، وأثناء تصوير حلقات هاري بوتر ظهرت واتسون في العمل الشهير أحذية باليه عام 2007، وبعد إختتام سلسلة الأفلام ، عادت واطسون إلى المدرسة واستمرت في التمثيل، حيث أعلنت في عام 2011 أنها ستدرس في جامعة براون، وتخرجت عام 2014 بدرجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي.

وأثناء دراستها مثلت إيمي في العديد من الأفلام مثل The Bling Ring عام 2013، وهو نفس العام الذي لعبت واتسون فيه دورها في الكوميديا ​​المروعة لسيث روجن وإيفان جولدبرغ في "This Is the End".

وفي عام 2017 ساهمت الممثلة الإنجليزية في إعادة إنتاج فيلم الحركة الحية من ديزني في فيلم Beauty and the Beast ، وفي عام 2019 كانت جزءًا من طاقم الممثلين المرصع بالنجوم في فيلم Little Women.

قام توم فيلتون بدور دراكو مالفوي

مثل دور دراكو مالفوي الممثل الإنجليزي توم فيلتون، وقبل أن يلعب دور مالفوي ، ظهر فيلتون في عدة أفلام ، من بينها Anna and the King عام 1999 وخلال تصوير هاري بوتر ظهر أيضًا في Get Him to the Greek ، وغيرها من الأعمال.

وبعد اختتام هاري بوتر لعب فيلتون دور البطولة كشرير آخر في "Rise of the Planet of the Apes عام 2011 وحقق فيلتون نجاحًا أيضًا على شاشة التلفزيون، بينما في عام 2018 مثل في Ophelia، وتألق فيلتون مؤخرًا في فيلم "دليل جليسة الأطفال لصيد الوحوش العام الماضي 2020.



ماثيو لويس في دور نيفيل لونجبوتوم

ظهر ماثيو لويس في أفلام هاري بوتر بدور نيفيل لونجبوتوم، وظهر لويس قبل ذلك في عدد قليل من المسلسلات التلفزيونية، لكن دور نيفيل في السلسلة جلب الشهرة إلى الممثل، ولا يزال لويس يعمل في المسرح والتمثيل في الأفلام في الوقت الحالي.

لعبت إيفانا لينش دور لونا لوفجود

بعد مشاركتها في سلسلة هاري بوتر، واصلت لينش التمثيل في عدد قليل من الأفلام بعد ذلك، وفي عام 2013 ، أعادت تمثيل دورها في دور لونا في مسرحية StarKid Productions الموسيقية .

كما نافست لينش في برنامج الرقص مع النجوم في عام 2018 وجاءت في المركز الثالث.