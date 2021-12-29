الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حكم قضائي بتعويض سيدة لعدم تنفيذ طليقها حكم الرؤية الصادر لصالحه

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حكم جديد في دعوي أقامتها مطلقة للتعويض لعدم تنفيذ طليقها حكم الرؤية الصادر لصالحه لرؤية أطفاله مرة في الاسبوع داخل مركز الشباب.

من نحن – سامي علي سليم المحامي
المحامي

تفاصيل الدعوى التي أقامها المستشار القانوني سامي علي سليم، وطالبت فيها المدعية بإلزام المعلن إليه، بأن يؤدي إليها تعويضا جراء الأضرار المادية والأدبية، لعدم تنفيذه حكم الرؤية بحكم مشمول النفاذ المعجل. 

وذكرت الدعوى أنه صدر للمدعي عليه حكم رقم 307 لسنة 2017، بتمكينه من رؤية طفليه، لمرة واحدة أسبوعيا بمركز شباب الشيخ زايد من الثالثة وحتى السادسة مساء، إلا أن المعلن إليه في غضون أوائل يناير  2019، وحتى الآن لم يحضر لتنفيذ الرؤية الصادر لصالحه دون مبرر  من واقع أو القانون، الأمر الذي جعلها تقيم دعواها استنادا لنص المادة 163 من القانون المادي،  لما لحقها من أضرار مالية تمثلت في تكبدها نفقات باهظة في الانتقال إلي مكان الرؤية، والتواجد فيه إلي غير ذلك من النفقات.

وأن الضرر الأدبي يتمثل في عدم رؤية صغيريه، مما أدى إلى تدمير نفسيتهم ومشاعرهم وإلحاق الأذي النفسي، والمعنوي، وذلك لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحه.

وبعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلي المدعية مبلغ 8 آلاف جينه نتيجة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

محكمة جنوب محكمة جنوب الجيزة جنوب الجيزة حكم قضائى حكم الرؤية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

رئيس «البحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «الزلزال والتوابع»

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

القانون يمنح الحكومة 25 إجراءً لحماية المواطنين من الأوبئة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

مدبولى عن «أسبوع الصعيد» التاريخى: وضع ملف تنمية الإقليم على أجندة أولويات العمل

حبس منتحل صفة موظف مرور للنصب على مالكي السيارات في بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مدفعية الجيش الإسرائيلى تستهدف مواقع لحماس فى غزة

الرئيس الفلسطينى فى إسرائيل لأول مرة منذ نحو 10 سنوات

إسرائيل تبحث إلغاء موسم الصيد لتجنب تفشي أنفلونزا الطيور