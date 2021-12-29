حكم قضائي بتعويض سيدة لعدم تنفيذ طليقها حكم الرؤية الصادر لصالحه

أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حكم جديد في دعوي أقامتها مطلقة للتعويض لعدم تنفيذ طليقها حكم الرؤية الصادر لصالحه لرؤية أطفاله مرة في الاسبوع داخل مركز الشباب.

المحامي

تفاصيل الدعوى التي أقامها المستشار القانوني سامي علي سليم، وطالبت فيها المدعية بإلزام المعلن إليه، بأن يؤدي إليها تعويضا جراء الأضرار المادية والأدبية، لعدم تنفيذه حكم الرؤية بحكم مشمول النفاذ المعجل.

وذكرت الدعوى أنه صدر للمدعي عليه حكم رقم 307 لسنة 2017، بتمكينه من رؤية طفليه، لمرة واحدة أسبوعيا بمركز شباب الشيخ زايد من الثالثة وحتى السادسة مساء، إلا أن المعلن إليه في غضون أوائل يناير 2019، وحتى الآن لم يحضر لتنفيذ الرؤية الصادر لصالحه دون مبرر من واقع أو القانون، الأمر الذي جعلها تقيم دعواها استنادا لنص المادة 163 من القانون المادي، لما لحقها من أضرار مالية تمثلت في تكبدها نفقات باهظة في الانتقال إلي مكان الرؤية، والتواجد فيه إلي غير ذلك من النفقات.

وأن الضرر الأدبي يتمثل في عدم رؤية صغيريه، مما أدى إلى تدمير نفسيتهم ومشاعرهم وإلحاق الأذي النفسي، والمعنوي، وذلك لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحه.

وبعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلي المدعية مبلغ 8 آلاف جينه نتيجة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.