الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: مشروع الهوية البصرية مهم فى الترويج والتسويق السياحى

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي نيابة عن أهالى المحافظة لتشريفه بهذه الزيارة التاريخية التي شهدت افتتاح وتفقد العديد من المشروعات القومية الكبرى ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، بالإضافة إلى العديد من المكتسبات لصالح المواطن الأسوانى وإصداره لعدد من التكليفات الرئاسية في مقدمتها تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، وذلك ضمن المشروع القومى لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكل محافظات مصر.

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وأشار محافظ أسوان إلى أهمية المشروع ودوره المهم فى الترويج والتسويق السياحى والتعريف المطلوب بالنمط والطابع والمزايا النسبية للمحافظة من خلال تسليط الضوء وإبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والاقتصادية التى تتفرد بها، بجانب إعداد بانوراما مميزة ولوحات ومجسمات وجداريات تربط القيمة الثقافية والتراثية والفنية والعنصر البشرى لأسوان مع واجهات المطارات ومحطات السكك الحديدية والأتوبيس، وكذا الأماكن السياحية ووسائل المواصلات والمراكب الشراعية والفلايك، وغيرها من الأماكن التى تشهد إقبالًا من المواطنين والسائحين، فضلًا عن أكياس السلع التجارية والهدايا التذكارية.

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جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى برئاسة محافظ أسوان وحضور اللواء إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان المستشار السياحى للمحافظة، بالإضافة إلى فريق عمل الجامعة الألمانية المشاركين بمشروع الهوية البصرية.

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وخلال الاجتماع أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود والأفكار والرؤى المتميزة لفريق عمل الجامعة الألمانية بوضع تصميم عام لمشروع الهوية البصرية الذى جاء بعد بناءًا على توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة، علاوة على الدور البناء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير، لدعم المدينة جماليًا وتخطيطيًا بما يتوافق مع التنسيق الحضارى وإبراز الموروث الثقافي المتنوع لكل المراكز والمدن الذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن ذلك يتواكب مع الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تطوير آلية حركة عربات الحنطور مع إحلال وتجديد عربات التوك توك والتروسيكل والتاكسى 7 راكب.

أسوان زيارة الرئيس محافظ أسوان التسويق السياحي المشروعات القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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