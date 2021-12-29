رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والفئات المستحقة للجرعة الثالثة

رابط تسجيل لقاح كورونا من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع رغبة الملايين من المواطنين في الحصول على الجرعات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل بيانات المواطنين عبر موقع كورونا التابع لوزارة الصحة ومستحقي الجرعة الثالثة.

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة

فعلت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تسجيل لقاح كورونا في مصر وكتابة بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا منذ شهر فبراير الماضي ليستوعب تسجيل بيانات أكثر من 5 ملايين مواطنة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع كورونا من رابط egcovac.mohp.gov.eg.

الضغط على أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.

كتابة كافة البيانات المطلوبة للراغب في اللقاح في الخانات.

تحديد الفئة العمرية والفئات المستهدفة.

كتابة البريد الإلكتروني ورقم التليفون للتواصل.

تفعيل الطلب من خلال كود عبر الهاتف المحمول.

تحميل بطاقة الرقم القومي.

الضغط على زر الحفظ.

استقبال رسالة برقم الطالب.

مستحقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة عن الجرعة الثالثة المعززة للقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عدد من الفئات أبرزها كبار السن الذين تخطوا سن الـ60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة بكافة الفئات العمرية عدا الأطفال ومرضى ضعف المناعة وأعضاء الفريق الطبي سواء العاملين بمستشفيات العزل أم لا لأنهم أكثر الفئات تعرضا للعدوى، وذلك لرغبة الدولة في تقليل أعداد الإصابة اليومية حيث يعمل اللقاح على التصدى للفيروس المهاجم للجسم قبل السيطرة الكاملة على الأجهزة الحيوية وتعطيل عملها مما يتسبب في خلل في نشاط الجسم بوجه عام ومن ثم الوفاة الفورية.

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محطات المترو المحتوية على فواقل طبية لتطعيم كورونا

يستخدم الملايين من المواطنين رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة لتسجيل بياناتهم والحصول على موعد للحصول على جرعات فيروس كورونا فيما خصصت وزارة النقل محطة مترو السادات في الاتجاهين الأول والثاني لتعطيم كافة المواطنين الراغبين في اللقاح فورا عقب تسجيل بياناتهم عبر الموقع.