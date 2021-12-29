رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي أعضاء اتحاد الطلاب لوضع خطة للأنشطة

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وفريق عباقرة الجامعة.

وهنأهم رئيس الجامعة، بالفوز بعضوية الاتحاد عبر انتخابات أجريت بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف، متمنيًا لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ لأعضاء الاتحاد أنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تشبع احتياجات ومتطلبات طلبة وطالبات الجامعة.

وخلال الاجتماع، أكد د. دسوقي أهمية الانتهاء من وضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعا على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مطالبا أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية.

وأكد تقديم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية وتفعيل دور الاتحادات الطلابية بالجامعة.

وطالب د. دسوقي رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالتواصل مع زملائهم من الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة، مؤكدًا لأعضاء الاتحاد بأنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة، تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب الجامعة، لافتًا إلى أهمية الانتهاء من وضع خطة للأنشطة لعرضها ومناقشتها سريعًا على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها في إطار خطة الإجراءات الاحترازية للجامعة.

كما طالب رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد بدور أكبر بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم ومقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية.

وحثهم أيضا على العمل بروح الفريق، لتحقيق أهدافهم ومقترحاتهم و طموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفر الشيخ ومعبرين عن جميع طلاب الجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على أبنائنا الطلاب، ودعا مجلس الاتحاد إلى لقاء دوري بالتنسيق مع الدكتور منسق عام الأنشطة الطلابية، مشددًا على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الجديد على علم بكل ما تشهده الجامعة من تطوير في مختلف المجالات.