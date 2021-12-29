الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا عن مطالب واشنطن الإفراج عن مواطنيها المحبوسين: ارتكبا جرائم خطيرة

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في واشنطن

قالت السفارة الروسية في واشنطن  في بيان عبر حسابها على موقع تويتر تعليقا على  مطالب الخارجية الأمريكية للإفراج عن مواطنيها، بول ويلان وتريفور ريد، من السجن بروسيا: أن كليهما اعتقلا لارتكابهما جرائم خطيرة.

وتابعت السفارة وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء: "اسمحوا لي أن أذكر السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية بأنه، على عكس الروس، الذين كثيرا ما يتم احتجازهم وإدانتهم من قبل الولايات المتحدة بذرائع مفبركة، تم القبض على الأمريكيين ب. ويلان وت. ريد لارتكابهما جرائم خطيرة".

وحُكم في روسيا على بول ويلان بالسجن 16 عامًا بتهمة التجسس كما حُكم على تريفور ريد بالسجن تسع سنوات في العام الماضي بتهمة استخدام العنف ضد ضباط شرطة موسكو إثر مشاجرة.

وفي سياق منفصل، بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والبولندي زبيجنيف راو الوضع الأمني في أوروبا في ظل ما وصفاه بـ "أعمال روسيا"، وسبل التعامل معها.

وجاء في بيان للخارجية البولندية، أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، "الوضع الأمني الراهن في أوروبا، بما في ذلك تصعيد الأعمال الروسية تجاه أوكرانيا، ودعم بيلاروس للهجوم الهجين على الحدود مع بولندا".

وأشار البيان إلى أن بلينكن أكد على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "الرد الأمريكي الحازم" في حال "الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

واتفق الوزيران على أن "الحوار مع الجانب الروسي يجب أن يكون مبنيًا على النقطتين الرئيسيتين هما الدبلوماسية والردع، وذلك على أساس الخطوات المتبادلة، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار مخاوفنا بشأن أعمال روسيا وأن يكون هناك تنسيق بين الحلفاء".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اجتماع مجلس روسيا – الناتو سيعقد يوم 12 يناير المقبل، و قبل ذلك سوف تجري جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا.

السفارة الروسية في واشنطن الخارجية الامريكية بول ويلان تريفور ريد السجن بروسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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