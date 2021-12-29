الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

طبيبة روسية تنصح باختبار "بي سي إر" ضد "كوفيد" قبل الاحتفال بعيد رأس السنة

طبيبة روسية تنصح بتحليل كورونا قبل الاحتفال بعيد رأس السنة

مسحة كورونا
مسحة كورونا

تقضي التحضيرات للاحتفال بعيد رأس السنة اليوم بأكثر من مجرد شراء الهدايا وإعداد وجبات الطعام.

وأشارت، آنا سافونوفا، طبيبة التشخيص المختبري السريري في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية إلى أنه  "يجب الخضوع لاختبار PCR على كل من يريد الاحتفال بعيد رأس السنة ضمن جماعة من الأقرباء والأصدقاء، بمن فيهم المسنون وبعد ذلك فقط يمكنك أن تكون مقتنعًا بأن أقاربك في أمان".

وقالت:" أعتقد أنه أولًا وقبل كل شيء، يجب فحص  تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) قبل عطلة رأس السنة، وقبل الحضور إلى المناسبات العائلية، حيث قد يكون هناك أقارب مسنون، حتى لا تصيب أي شخص بفيروس كورونا"، ومن أجل التأكد من أنك لست حاملًا للفيروس قدمت الطبيبة تلك النصيحة لأن هناك العديد من حالات الإصابة بالعدوى دون أن تظهر أية أعراض".

وقالت الطبيبة أيضًا: "في حال ظهور أية أعراض، ولو كانت طفيفة، للمرض في الفترة ما بعد الاحتفال بعيد رأس السنة  سيكون من المنطقي أيضًا إجراء اختبار PCR.

وتوقعت، سافونوفا زيادة الطلب على اختبار PCR بحلول نهاية ديسمبر الجاري، ومع ذلك فإنها دعت إلى إجراء التحضيرات للاختبار بشكل صحيح، إذ أنه لا تتوقف خطط العام الجديد على نتائجه فحسب بل وتتوقف عليها  صحتك أيضًا".

لذلك، أولًا من المهم حسب الطبيبة ألا تنظف أسنانك ولا تأكل ولا تشرب ولا تدخن قبل الاختبار بثلاث ساعات، ولا تشطف فمك بالمعقمات ولا تمضغ مضغ العلكة، إذ أن كل هذه الأشياء تقلل من الحساسية ويمكن أن تؤدي إلى نتيجة سلبية خاطئة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رسائل الصعيد

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