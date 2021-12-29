كوريا الجنوبية تسجل 5409 حالات إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع ارتفاع قياسي في الحالات الحرجة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 620 ألفًا و938 إصابة، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وسجل رقم اليوم ارتفاعًا من 3865 أمس الثلاثاء، و4206 أول أمس الإثنين، بيد أنه يمثل انخفاضًا حادًا عن الرقم القياسي وهو 7849 الذي تم تسجيله في 15 ديسمبر الجاري.

وعادة ما يتقلص عدد الحالات اليومية الجديدة في بداية الأسبوع؛ بسبب انخفاض الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أضافت البلاد 36 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5382 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.