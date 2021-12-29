الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يعلق على إمكانية لقائه مع بوتين

بايدن
بايدن

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمكانية لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 10 يناير، اليوم الذي من المقرر أن تجري فيه المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال بايدن في حديث للصحفيين بهذا الصدد: “سنرى”، ولم يوضح البيت الأبيض ماذا كان يقصد بايدن بالضبط.

ومن المقرر أن تجري روسيا والولايات المتحدة يوم 10 يناير المقبل جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، من المتوقع أن تتطرقا خلالها إلى ملفات الأمن في أوروبا والوضع حول أوكرانيا.

ومن المتوقع أيضا عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو واجتماع بين المسؤولين الروس وممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وقت لاحق.

وعلى صعيد آخر، تعاني المستشفيات الأمريكية من فوضى وتعثرات بسبب ارتفاع أعداد المرضى بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المستجد في موجة عدوى وصفتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بأنها غير مسبوقة في بعض المناطق؛ حيث يستعد العاملون الطبيون لمزيد من البؤس في الأسابيع المقبلة.
 

وأفادت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته استنادا على بيانات من وزارة الصحة في مدينة نيويورك- بأن متوسط ​​حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة بـ(كورونا) لمدة سبعة أيام قد ارتفع إلى 17334 حالة في اليوم، وهي أعلى مستويات مسجلة للوباء، وتمثل زيادة بنحو عشرة أضعاف عن الشهر الماضي.


ونقلت الصحيفة عن كريج سبنسر مدير قسم الطوارئ في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، قوله إن الارقام قد تبدو مخيفة، ولكن تخميني أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. في الوقت نفسه، أفاد المسئولون في ولاية لويزيانا أن حالات دخول المستشفى في الولاية الخاصة بمرضى كوفيد تضاعفت إلى حوالي 450 مريضًا منذ الأسبوع الماضي، وأن المرضى غير المطعمين منهم مثلوا نحو 80% من حالات دخول المستشفى.

 

لقاء روسي على بوتين روسية ضبط البيت الأبيض استقرار فيى الرئيس الامريكي فلاديمير بوتين قرار امريكية ألم يوم المشاورات الروسية الأمريكية الاستقرار الاستراتيجي صحفيين أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

محمد الباز يكشف خطيئة الإعلام في قضية الموظف المنتحر

أول رد من اللجنة السابقة للزمالك بشأن التلاعب فى عقود شيكابالا

الباز يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

فيضانات عارمة تمتد إلى 116 مدينة برازيلية

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى المنامة

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

هجرة اليهود.. إسرائيل تستقبل عددًا قياسيًا من الوافدين فى 2021