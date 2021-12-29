بايدن يعلق على إمكانية لقائه مع بوتين

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمكانية لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 10 يناير، اليوم الذي من المقرر أن تجري فيه المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال بايدن في حديث للصحفيين بهذا الصدد: “سنرى”، ولم يوضح البيت الأبيض ماذا كان يقصد بايدن بالضبط.

ومن المقرر أن تجري روسيا والولايات المتحدة يوم 10 يناير المقبل جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، من المتوقع أن تتطرقا خلالها إلى ملفات الأمن في أوروبا والوضع حول أوكرانيا.

ومن المتوقع أيضا عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو واجتماع بين المسؤولين الروس وممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وقت لاحق.

وعلى صعيد آخر، تعاني المستشفيات الأمريكية من فوضى وتعثرات بسبب ارتفاع أعداد المرضى بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المستجد في موجة عدوى وصفتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بأنها غير مسبوقة في بعض المناطق؛ حيث يستعد العاملون الطبيون لمزيد من البؤس في الأسابيع المقبلة.



وأفادت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته استنادا على بيانات من وزارة الصحة في مدينة نيويورك- بأن متوسط ​​حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة بـ(كورونا) لمدة سبعة أيام قد ارتفع إلى 17334 حالة في اليوم، وهي أعلى مستويات مسجلة للوباء، وتمثل زيادة بنحو عشرة أضعاف عن الشهر الماضي.



ونقلت الصحيفة عن كريج سبنسر مدير قسم الطوارئ في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، قوله إن الارقام قد تبدو مخيفة، ولكن تخميني أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. في الوقت نفسه، أفاد المسئولون في ولاية لويزيانا أن حالات دخول المستشفى في الولاية الخاصة بمرضى كوفيد تضاعفت إلى حوالي 450 مريضًا منذ الأسبوع الماضي، وأن المرضى غير المطعمين منهم مثلوا نحو 80% من حالات دخول المستشفى.