الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

أفاد موقع "يسرائيل ديفنس" العبري بأن الرباط تجري مفاوضات مع تل أبيب حول صفقة لشراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة "باراك-8".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية (باراك-8)، والتي تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية في نهاية نوفمبر الماضي، حيث أشارت إلى أنها بدأت خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى المغرب، لتوقيع اتفاق أمني بين البلدين".

وأوضح الموقع أن "منظومة (باراك-8) طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلاءم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة أرضية)".

وأضاف أن "المنظومة قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومترا أمام تهديدات جوية متنوعة".

ولفت إلى أن "شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وطلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين".

وأشار إلى أن "المفاوضات مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على الميزانية الأمنية المغربية لعام 2022، والتي سيخصص خلالها المغرب مبلغ 12.8 مليار دولار، لشراء وتصليح معدات القوات المسلحة الملكية، وهذا يرتبط بشراء أسلحة جديدة، ما يعني التوقيع على صفقات أسلحة جديدة".

وتابع أن "المغرب اشترى أنظمة إسرائيلية ضد الطائرات المسيرة من طراز SkyLock وهي مضاد قديم للطائرات المسيرة من إنتاج شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية".

وأكد أن "الشركة باعت بالتعاون مع (بلو-بيرد) طائرات مسيرة للمغرب، فيما أفادت تقارير بوقت سابق بأن الصفقة تشمل إقامة إنتاج محلي للطائرات المسيرة في المغرب".

إسرائيل المغرب شراء اسر منظومة تطور متطورة دفاع إعلام دفاع جوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

محمد الباز يكشف خطيئة الإعلام في قضية الموظف المنتحر

نقيب صيادين البرلس يكشف سبب غرق مركب سيدنا الحسين

خبراء يشيدون بالشراكة المصرية الروسية بعد إنشاء منطقة حرة لتخزين الحبوب

نيللى كريم تبدأ تصوير «فاتن أمل حربى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس

جانتس يخاطب دول الشرق الأوسط فى أعقاب الضربة على سوريا

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى المنامة