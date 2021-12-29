الأمن الأوكرانى يسجل دعوى تتهم الرئيس بـ«خيانة الدولة»

سجلت أجهزة الأمن الأوكرانية دعوى قضائية ضد رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، تتهمه بخيانة الدولة وتمويل الإرهاب، ورفعها حزب سلفه، بيترو بوروشينكو.

وذكر حزب "التضامن الأوروبي"، في بيان: "سجل مكتب الدولة للتحقيقات ومكتب النائب العام الأوكراني وجهاز الأمن دعوى ضد فلاديمير زيلينسكي ومحيطه حول خيانة الدولة وتمويل الإرهاب".

ويتهم حزب "التضامن الأوروبي" زيلينسكي وحكومته بالتسبب في أزمة الطاقة بالبلاد وشراء الطاقة الكهربائية والفحم من روسيا وبيلاروس، الأمر الذي يعتبره بوروشينكو وحلفاؤه "تمويلا لدولة معتدية" في إشارة إلى الطرف الروسي.

كما يدعي حزب بوروشينكو أن زيلينسكي ومقربين منه "مولوا الإرهاب" من خلال الحصول على أرباح من بث قنوات روسية مسلسلا صوره استوديو كان الرئيس الأوكراني الحالي من مؤسسيه.

وعلى صعيد آخر، بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي الوضع على حدود أوكرانيا ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان في أعقاب الحديث مع الرئيس الأوكراني، الذي جرى عبر الفيديو: "اليوم كانت لدينا فرصة لنسمع من الرئيس زيلينسكي بشكل مباشر عن استمرار حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية والتعبير عن تضامننا الصلب مع شعب أوكرانيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا".

وأَضاف السيناتور أن الرئيس الأوكراني بحث مع المشرعين الأمريكيين "التهديد الروسي على الحدود وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم العسكري، وعبر عن معارضته الحازمة لمشروع "السيل الشمالي 2" للغاز".

وجرى الحديث أيضا عن وقف إطلاق النار في دونباس والحوار السياسي الذي "من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع الأمني في أوكرانيا"، إضافة إلى سير الإصلاحات في أوكرانيا، التي يراد منها أن تساعد البلاد في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

ولفت السيناتور إلى أن زيلينسكي أكد أن "أي مفاوضات حول مستقبل أوكرانيا يجب أن تجري بمشاركة أوكرانيا".

ودعا بورتمان لزيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ولـ "حلفاء" الولايات المتحدة في المنطقة.