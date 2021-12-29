أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

يبحث قطاع كبير من الجمهور بالإضافة إلي خبراء الاقتصاد في العالم أجمع عن أسعار العملات المختلفة، فقد تصدر محرك البحث "جوجل" عمليات البحث عن تلك العملات.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.70 للشراء، 17.83 جنيه للبيع، في مقابل سعره بالأمس كان مسجلا 17.69 للشراء، 17.83 جنيه للبيع.



كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ليصل إلي 21.00 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع، مقابل سعره بالأمس الذي سجل 20.94 جنيها للشراء، 21.12 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



"الدستور" يستعرض في هذا التقرير أسعار العملات المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر وفقًا لتحديثات البنك الأهلي.



سعر الدولار اليوم في مصر



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 17.70 للشراء، 17.83 جنيه للبيع، مقابل حينما سجل 17.69 للشراء، 17.83 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني

فقد ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.00 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع، في حين وصل بالأمس 20.94 جنيه للشراء، 21.12 جنيه للبيع.



الريال السعودي اليوم



فقد استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصرى، ليصل إلي 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي



فقد تباين سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء، 49.25 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع، عكس ما سجله الأمس 49.25 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع.