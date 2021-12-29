الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

الطقس
الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، فيما توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40%) على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
الإسكندرية 18 10
وادي النطرون 19 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 19 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 05
بورسعيد 18 16
دمياط 18 14
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 08
السويس 19 11
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 00
نويبع 21 14
طابا 18 10
كاترين 13 02
الطور 21 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 15
مرسى علم 23 13
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 19 05
أسيوط 20 04
سوهاج 20 06
قنا 21 07
الأقصر 21 06
أسوان 20 10
ادفو 21 10
أبوسمبل 20 09
الوادي الجديد 20 03
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16

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