الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طقس مشمس وموطن لأقدم الثقافات.. مجلة أسترالية ترشح مصر للعطلة الشتوية

مصر
مصر

رشحت مجلة "luxurytravelmagazine" الأسترالية، مصر كوجهة سياحية مميزة في فصل الشتاء.

وقالت المجلة، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: إن مصر ليس لديها شتاء بارد، بل إن طقسها  مشمس طوال العام، وليس هذا فقط، فهي موطن لواحدة من أقدم الثقافات في العالم.

وتابعت: “إذا كنت ترغب في مشاهدة معالم المدينة خلال ركوب جمل وتناول بعض المأكولات العربية، فإن مصر هي الوجهة المناسبة لك”.

وأضافت المجلة: “من المستحيل حصر الأشياء التي يمكنك القيام بها في مصر، حيث يمكن الذهاب لرؤية الأهرامات الأسطورية وأبو الهول ومعابد الأقصر والإبحار في نهر النيل وما إلى ذلك،  كما يوصى بشدة بزيارة شبه جزيرة سيناء واستكشاف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر”.

كما رشحت المجلة، فلوريدا لقضاء عطلة الشتاء، ووفقًا لبعض التقديرات، تقع أفضل مدن العطلات الشتوية في الولايات المتحدة في فلوريدا، لذلك، إذا تخيلت نفسك في مكان حضري ودافئ، فيجب أن تكون فلوريدا وجهتك التالية هذا الشتاء، وتابعت: على الرغم من ذلك إلا إن فلوريدا ليست مكانًا مناسبًا للسباحة في فضل الشتاء.

كما يمكن ممارسة الغطس على شاطئ البحر أو الاستمتاع بالنوادي الليلية في المدينة أو المشي لمسافات طويلة في متنزه إيفرجليدز الوطني. 

ومن ضمن الوجهات التي رشحتها المجلة "اليابان"، حيث تناول بعض الأطعمة الآسيوية الأصلية، وتعد اليابان وجهة عطلة شتوية  مثالية، حيث تمتلئ هذه الدولة الجزرية الصغيرة بالعديد من التجارب بصرف النظر عن المأكولات الراقية ، يمكنك الاستمتاع بكل من الأجواء الحضرية والريفية والذهاب للتزلج وزيارة المهرجانات الشتوية وغير ذلك الكثير.

كما تحظى محافظة ناغانو بشعبية خاصة حيث  تقع مدينة ناغانو بالقرب من طوكيو ، وقد استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1998 - ولسبب وجيه. لديها بنية تحتية مذهلة للتزلج ، ولكن أيضًا الينابيع الساخنة لتدفئة عظامك.

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رسائل الصعيد

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